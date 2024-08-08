 
الخميس 2024-08-08 10:03 ص
 
 

أميركا: التقارير عن انتهاكات بحق سجناء فلسطينيين مقلقة للغاية

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير




 

الخميس، 08-08-2024 06:56 ص
الوكيل الإخباري-   قال البيت الأبيض  إن التقارير عن اغتصاب وتعذيب وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي تبعث على القلق الشديد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير “من الضروري أن يسود حكم القانون والإجراءات القانونية الواجبة”.
gnews

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