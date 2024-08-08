أميركا: التقارير عن انتهاكات بحق سجناء فلسطينيين مقلقة للغاية

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الوكيل الإخباري- قال البيت الأبيض إن التقارير عن اغتصاب وتعذيب وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي تبعث على القلق الشديد.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير “من الضروري أن يسود حكم القانون والإجراءات القانونية الواجبة”.