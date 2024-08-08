أميركا: التقارير عن انتهاكات بحق سجناء فلسطينيين مقلقة للغاية

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير “من الضروري أن يسود حكم القانون والإجراءات القانونية الواجبة”.
-
أخبار متعلقة
-
الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة الحشاني ويعين المدوري خلفا له
-
السعودية: اغتيال هنية انتهاك لسيادة إيران
-
إيران: سنستخدم حقنا في الدفاع المشروع لمنع عدوان "إسرائيل"
-
بايدن: لست واثقا من انتقال سلمي للسلطة إذا فاز ترمب
-
100 ألف نازح لبناني من مناطق حدودية
-
الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة
-
صافرات الإنذار تدوى في الجليل الغربي والجولان المحتل
-
الخارجية الأميركية: مكافأة 10 ملايين دولار لمن يبلغ بأي معلومة عن هؤلاء