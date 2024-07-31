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أميركا تحذير رعاياها مجددا من السفر إلى لبنان

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 31-07-2024 09:14 م




 

 الوكيل الاخباري- نقلت رويترز أن "الولايات المتحدة ترفع تحذيرها من السفر إلى لبنان إلى المستوى الرابع أو عدم السفر".
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