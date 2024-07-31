أميركا تحذير رعاياها مجددا من السفر إلى لبنان

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/698071 الوكيل الاخباري- نقلت رويترز أن "الولايات المتحدة ترفع تحذيرها من السفر إلى لبنان إلى المستوى الرابع أو عدم السفر". اقرأ أيضاً حزب الله يعلن اغتيال القيادي العسكري فؤاد شكر مقتل 5 عسكريين في هجوم بطائرتين مسيرتين بالسودان لبنان : 3 شهداء و 74 جريحا حصيلة الغارة الإسرائيلية على بيروت اغتيال فؤاد شكر.. إسرائيل تؤكد وحزب الله يلتزم الصمت العراق.. قتلى وجرحى في بابل جراء هجوم بالمسيّرات الحكومة اللبنانية تدين الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية إسرائيل تفتح الملاجئ تحسبا لقصف من حزب الله مسؤول إسرائيلي: لا خطط لدينا لهجمات فورية على لبنان قتيلان وأكثر من 20 مصابا بالهجوم على ضاحية بيروت