أميركا تدمر زورقا ومسيرتين ومنصة صواريخ تابعة للحوثي

وأضافت القيادة المركزية الأميركية في منشور على موقع "إكس" أن القوات دمرت أيضًا طائرتين مسيرتين للحوثيين فوق البحر الأحمر.
وتابعت: "هذه الأسلحة شكلت تهديدًا وشيكًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة."
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