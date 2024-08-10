أميركا تدمر زورقا ومسيرتين ومنصة صواريخ تابعة للحوثي

الوكيل الإخباري- قالت القيادة المركزية الأميركية، السبت، إن قواتها دمرت منصة إطلاق صواريخ للحوثيين المدعومين من إيران وزورقًا مسيرًا في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأضافت القيادة المركزية الأميركية في منشور على موقع "إكس" أن القوات دمرت أيضًا طائرتين مسيرتين للحوثيين فوق البحر الأحمر.



وتابعت: "هذه الأسلحة شكلت تهديدًا وشيكًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة."

ومنذ نوفمبر الماضي، يشنّ الحوثيون المدعومون من إيران، عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.