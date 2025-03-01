أميركا تزود إسرائيل بأسلحة بقيمة 3 مليارات دولار

07:19 ص

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل، بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار. اضافة اعلان





وتم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر أمس الجمعة، على أساس طارئ.



وتتجاوز هذه العملية الممارسة المتبعة منذ فترة طويلة، والتي تمنح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب مزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسميًا.



وتشمل مبيعات الأسلحة 35,529 قنبلة للأغراض العامة، وزن كل منها نحو ألف كيلوغرام، إضافة إلى أربعة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بالوزن نفسه، من إنتاج شركة جنرال ديناميكس.



وبينما قالت البنتاغون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، أضافت: "هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي"، وهو ما قد يعني تسليم بعض الأسلحة بشكل فوري.



وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار، وتتألف من خمسة آلاف قنبلة، يزن كل منها نحو 500 كيلوغرام، مع المعدات اللازمة للمساعدة في توجيه القنابل "الغبية"، أي غير الموجهة. وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.



ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر، بقيمة 295 مليون دولار.



وهذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد التي تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل.