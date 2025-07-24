الخميس 2025-07-24 11:32 م
 

أميركا تعلن عن عدم حضورها مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة

أميركا تعلن عن عدم حضورها مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة
أميركا تعلن عن عدم حضورها مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة
 
الخميس، 24-07-2025 10:42 م
الوكيل الإخباري-  قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيجوت، لصحفيين خلال مؤتمر صحفي الخميس إن الولايات المتحدة لن تحضر مؤتمرا مزمعا بشأن حل دولتين لإسرائيل والفلسطينيين.اضافة اعلان


وأعلن دبلوماسيون في وقت سابق أن مؤتمر الأمم المتحدة الذي تستضيفه فرنسا والسعودية للعمل على تحقيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين تأجل إلى يومي 28 و29 تموز، بعد تأجيله الشهر الماضي عندما شنت إسرائيل هجوما عسكريا على إيران.
 
 
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