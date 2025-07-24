أميركا تعلن عن عدم حضورها مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة

وأعلن دبلوماسيون في وقت سابق أن مؤتمر الأمم المتحدة الذي تستضيفه فرنسا والسعودية للعمل على تحقيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين تأجل إلى يومي 28 و29 تموز، بعد تأجيله الشهر الماضي عندما شنت إسرائيل هجوما عسكريا على إيران.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تعلن التزامها باتفاق تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
-
البرلمان العربي يدين مصادقة كنيست الاحتلال على إعلان ضم الضفة الغربية
-
ترامب ينفي رغبته في "تدمير" شركات ماسك
-
شهيد إثر العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان
-
بزشكيان: طهران تواجه أزمة خطيرة
-
كالاس: الاتحاد الأوروبي يدين أي محاولات لتقويض استقرار سوريا
-
الخارجية التركية: قرار "الكنيست" بضم الضفة باطل بموجب القانون الدولي
-
وسائل إعلام روسية: العثور على حطام طائرة الركاب المفقودة