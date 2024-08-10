أميركا تفرج عن 3.5 مليارات دولار لإسرائيل لإنفاقها على السلاح

وبين التقرير ان إسرائيل لن تتلقى فورا أسلحة أميركية بقيمة 3.5 مليارات دولار ويرجح تسليمها خلال السنوات المقبلة.
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