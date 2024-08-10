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أميركا تفرج عن 3.5 مليارات دولار لإسرائيل لإنفاقها على السلاح

علم الولايات المتحدة
علم الولايات المتحدة




 

السبت، 10-08-2024 07:06 ص
الوكيل الإخباري-    قالت شبكة سي إن إن الأميركية ، ان الولايات المتحدة ستفرج عن 3.5 مليارات دولار لإسرائيل لإنفاقها على أسلحة وعتاد عسكري أميركي.

وبين التقرير ان إسرائيل لن تتلقى فورا أسلحة أميركية بقيمة 3.5 مليارات دولار ويرجح تسليمها خلال السنوات المقبلة.
gnews

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