أميركا تفرج عن 3.5 مليارات دولار لإسرائيل لإنفاقها على السلاح

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الوكيل الإخباري- قالت شبكة سي إن إن الأميركية ، ان الولايات المتحدة ستفرج عن 3.5 مليارات دولار لإسرائيل لإنفاقها على أسلحة وعتاد عسكري أميركي.



وبين التقرير ان إسرائيل لن تتلقى فورا أسلحة أميركية بقيمة 3.5 مليارات دولار ويرجح تسليمها خلال السنوات المقبلة.