أميركا تفرض عقوبات على السودان لاستخدامه أسلحة كيماوية

وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات ستتضمن قيودا على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
وستدخل العقوبات حيز التنفيذ في السادس من حزيران/ يونيو تقريبا عند الإعلان الرسمي عنها.
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