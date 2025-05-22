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أميركا تفرض عقوبات على السودان لاستخدامه أسلحة كيماوية

جندي من الجيش السوداني
جندي من الجيش السوداني
 
الخميس، 22-05-2025 11:36 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الأميركية الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات ستتضمن قيودا على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية.

وستدخل العقوبات حيز التنفيذ في السادس من حزيران/ يونيو تقريبا عند الإعلان الرسمي عنها.
 
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