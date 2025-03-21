الجمعة 2025-03-21 05:25 م
 

أميركا توافق على بيع أسلحة دقيقة للسعودية

العلم السعودي
السعودية
 
الجمعة، 21-03-2025 04:06 م

الوكيل الإخباري-   وافقت واشنطن اليوم الجمعة، على بيع أسلحة متطورة للسعودية، بقيمة 100 مليون دولار.

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وتشمل الصفقة صواريخ موجهة بالليزر قادرة على استهداف الأهداف الجوية والأرضية بدقة.

 
 
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