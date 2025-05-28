أميركا توقف التوصية بلقاح كورونا للحوامل والأطفال الأصحاء

وأضاف كنيدي في مقطع مصور مع مفوض إدارة الأغذية والعقاقير مارتي مكاري ومدير المعاهد الوطنية للصحة جاي باتاشاريا أن اللقاحات أزيلت من جدول التطعيمات التي توصي بها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من الكشف عن متطلبات أكثر صرامة لتطعيمات كوفيد لتقتصر بذلك على كبار السن والمعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد.
ويعمل كنيدي على إعادة تشكيل النظام الصحي الأميركي ليتماشى مع هدف الرئيس دونالد ترامب لتقليص الحكومة الاتحادية بشكل كبير.
وقال في مقطع مصور "حثت إدارة (الرئيس السابق جو) بايدن الأطفال الأصحاء في العام الماضي على الحصول على جرعة أخرى من لقاح كوفيد على الرغم من قلة البيانات السريرية لدعم استراتيجية التعزيز المتكرر للأطفال".
ويظهر موقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن الدراسات التي أجريت على مئات الألاف من الأشخاص حول العالم أظهرت أن لقاح كوفيد-19 آمن قبل الحمل وبعده وفعال ومفيد لكل من المرأة الحامل والطفل.
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