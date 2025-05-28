الأربعاء 2025-05-28 01:44 ص
 

أميركا توقف التوصية بلقاح كورونا للحوامل والأطفال الأصحاء

لقاح كوفيد -19
لقاح كوفيد -19
 
الأربعاء، 28-05-2025 12:35 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الصحة الأميركي روبرت إف. كنيدي الابن الثلاثاء أن الولايات المتحدة أوقفت التوصية بإعطاء لقاحات روتينية من كوفيد-19 "كورونا" للنساء الحبلى والأطفال الأصحاء، وهو ما يتعارض مع التوصية التقليدية التي تتبعها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.اضافة اعلان


وأضاف كنيدي في مقطع مصور مع مفوض إدارة الأغذية والعقاقير مارتي مكاري ومدير المعاهد الوطنية للصحة جاي باتاشاريا أن اللقاحات أزيلت من جدول التطعيمات التي توصي بها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من الكشف عن متطلبات أكثر صرامة لتطعيمات كوفيد لتقتصر بذلك على كبار السن والمعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد.

ويعمل كنيدي على إعادة تشكيل النظام الصحي الأميركي ليتماشى مع هدف الرئيس دونالد ترامب لتقليص الحكومة الاتحادية بشكل كبير.

وقال في مقطع مصور "حثت إدارة (الرئيس السابق جو) بايدن الأطفال الأصحاء في العام الماضي على الحصول على جرعة أخرى من لقاح كوفيد على الرغم من قلة البيانات السريرية لدعم استراتيجية التعزيز المتكرر للأطفال".

ويظهر موقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن الدراسات التي أجريت على مئات الألاف من الأشخاص حول العالم أظهرت أن لقاح كوفيد-19 آمن قبل الحمل وبعده وفعال ومفيد لكل من المرأة الحامل والطفل.
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين الاحتلال يقتحم بلدة قرب الخليل

غزة

فلسطين عمليات نسف للمنازل شرق غزة

لقاح كوفيد -19

عربي ودولي أميركا توقف التوصية بلقاح كورونا للحوامل والأطفال الأصحاء

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة يتفقد حجاج البعثة الأردنية في المدينة المنورة

أخبار محلية وزير الأوقاف يوجه بحل ملاحظات الحجاج الأردنيين بشكل فوري

ماركو روبيو

عربي ودولي واشنطن تعلق النظر بطلبات تأشيرات الطلاب

بلدية غرب إربد

أخبار محلية بلدية غرب إربد تخصص 20 ألف دينار لصيانة مبنى منطقة دوقرة

بعثة دائرة الإفتاء

أخبار محلية وزير الأوقاف يلتقي ممثلي بعثة دائرة الإفتاء في المدينة المنورة



 
 





الأكثر مشاهدة