أميركا: حان الوقت لمن لديه مصلحة في مضيق هرمز ليقدم المساعدة

الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركي دان كين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب أمر بإطلاق مشروع الحرية لضمان عبور آمن للسفن في مضيق هرمز.

وأردف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركي: "إيران أطلقت النار على سفن تجارية 9 مرات منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار"، كما "هاجمت قواتنا 10 مرات منذ إعلان وقف إطلاق النار"، مؤكدا أن القوات الأميركية تظل على أهبة الاستعداد لاستئناف القتال ضد إيران حال صدور الأوامر بذلك.



وقال: "حان الوقت لمن لديه مصلحة في مضيق هرمز كي يقدم المساعدة".