أميركا: قرار إيران تعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية غير مقبول

10:07 م

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الوكيل الإخباري- قالت الولايات المتحدة الأربعاء إنه من غير المقبول أن تقرر إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اضافة اعلان





وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بدأ اليوم تطبيق قانون أقره البرلمان الأسبوع الماضي لتعليق التعاون مع الوكالة.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في إفادة صحفية دورية إن هذا الأمر غير مقبول، وإن على طهران التعاون الكامل مع الوكالة دون أي تأخير.