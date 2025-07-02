الأربعاء 2025-07-02 10:48 م
 

أميركا: قرار إيران تعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية غير مقبول

علما الولايات المتحدة وإيران
علما الولايات المتحدة وإيران
 
الأربعاء، 02-07-2025 10:07 م
الوكيل الإخباري-   قالت الولايات المتحدة الأربعاء إنه من غير المقبول أن تقرر إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.اضافة اعلان


وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بدأ اليوم تطبيق قانون أقره البرلمان الأسبوع الماضي لتعليق التعاون مع الوكالة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في إفادة صحفية دورية إن هذا الأمر غير مقبول، وإن على طهران التعاون الكامل مع الوكالة دون أي تأخير.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين الخارجية الأميركية: التوصل لوقف إطلاق النار بغزة ثم دراسة الخطوات التالية

قرآن كريم

أخبار محلية 3500 طالب وطالبة التحقوا بمراكز تحفيظ القرآن الكريم في الكورة

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية ضبط 9 مركبات تنقل البازلت من مواقع غير مرخصة

البطيخ

طب وصحة 5 فئات يحذر عليها تناول البطيخ

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي أميركا: قرار إيران تعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية غير مقبول

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية ونظيره الفلسطيني يؤكدان ضرورة وقف العدوان على غزة بشكل فوري

كيف أنام بسرعة؟ طريقة سحرية تساعدك على النوم خلال دقيقتين

منوعات كيف أنام بسرعة؟ طريقة سحرية تساعدك على النوم خلال دقيقتين

الصفدي يلتقي رئيسي مجلسي العموم واللوردات البريطانيين

أخبار محلية رئيس النواب يلتقي في لندن رئيسي مجلسي العموم واللوردات البريطانيين



 
 





الأكثر مشاهدة