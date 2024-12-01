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أميركا: لم نصل بعد لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

غزة
غزة
الأحد، 01-12-2024 06:25 م
الوكيل الإخباري-    أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، لوسائل الإعلام الأميركية، الأحد، أن البيت الأبيض يعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة لكنه "لم يصل إلى ذلك بعد".اضافة اعلان


وقال جايك ساليفان، وفقا لنص نشرته شبكة "إن بي سي" "نحن نبذل جهودا حثيثة لمحاولة تحقيق ذلك.
 
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