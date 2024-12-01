أميركا: لم نصل بعد لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

وقال جايك ساليفان، وفقا لنص نشرته شبكة "إن بي سي" "نحن نبذل جهودا حثيثة لمحاولة تحقيق ذلك.
-
أخبار متعلقة
-
الحوثيون يعلنون استهداف هدف حيوي بيافا
-
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا اليومية في محور كورسك بلغت 255 جنديا
-
الأسد: الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة
-
الدفاع الروسية: تحرير بلدتين جديدتين في دونيتسك
-
بيسكوف: مذكرات ميركل أظهرت أنها كانت تنوي الخداع عبر اتفاقات مينسك
-
انطلاق أعمال القمة الخليجية 45 في الكويت
-
البرلمان العربي يؤكد دعمه لوحدة سوريا واستقرارها