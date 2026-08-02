أميركا: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بإطلاق نار

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية عن بالمر قوله إن الشرطة تعاملت مع الحادث بوصفه "إطلاق نار نشط"، مشيرا إلى أن عدد المصابين مرشح للارتفاع.
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