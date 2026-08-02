أميركا: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بإطلاق نار

الوكيل الإخباري- قتل 3 أشخاص وأصيب اثنان على الأقل، في حادث إطلاق نار وقع بمحيط أحد المطاعم في مدينة توين فولز بولاية إيداهو الأميركية، وفق ما أعلن المتحدث باسم المدينة جوش بالمر، فجر اليوم الأحد.

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