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أميركا: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بإطلاق نار

أميركا: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بإطلاق نار
أميركا: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بإطلاق نار
 
الأحد، 02-08-2026 10:43 ص

الوكيل الإخباري-   قتل 3 أشخاص وأصيب اثنان على الأقل، في حادث إطلاق نار وقع بمحيط أحد المطاعم في مدينة توين فولز بولاية إيداهو الأميركية، وفق ما أعلن المتحدث باسم المدينة جوش بالمر، فجر اليوم الأحد.

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ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية عن بالمر  قوله إن الشرطة تعاملت مع الحادث بوصفه "إطلاق نار نشط"، مشيرا إلى أن عدد المصابين مرشح للارتفاع.

 
 


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