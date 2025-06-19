أميركا وبريطانيا تبحثان تقديم عرض نهائي لإيران

08:45 م

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الوكيل الإخباري- قالت شبكة "سي بي إس" الأميركية -نقلا عن أحد المسؤولين- إن وزيري الخارجية الأميركي والبريطاني يبحثان في واشنطن الخميس إيجاد مخرج وتقديم عرض نهائي لإيران. اضافة اعلان



