أميركا وكولومبيا تصلان إلى تسوية بشأن ترحيل المهاجرين

وقال البيت الأبيض إن العقوبات على كولومبيا ستظل سارية المفعول حتى يتم استقبال أول طائرة تقل المبعدين.
وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتوقع تعاون جميع الدول في قبول ترحيل مواطنيها الموجودين لدى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
من جهته، أكد وزير خارجية كولومبيا لويس جلبيرتو موريلو انتهاء الأزمة مع الولايات المتحدة.
وشهدت الساعات الأخيرة تصعيدا بين الولايات المتحدة الأميركية وكولومبيا التي رفضت استقبال طائرتين عسكريتين أميركيتين كانتا تقلان مهاجرين رحلتهم السلطات الأميركية.
وكان ترامب أعلن في وقت سابق أنه سيفرض إجراءات انتقامية على كولومبيا منها رسوم جمركية وعقوبات وحظر سفر بعد أن رفضت استقبال طائرتين تقلان مهاجرين تقرر ترحيلهم من الولايات المتحدة.
وأصدر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قرارا بزيادة التعريفات الجمركية بنسبة 25% على الواردات الأميركية ردا على إجراءات ترامب المماثلة.
وندد الرئيس الكولومبي بمعاملة واشنطن للمهاجرين، وأعلن أن حكومته لن تقبل رحلات جوية تحمل مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة قبل أن تضع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بروتوكولا يعاملهم بكرامة.
وفي وقت لاحق، أعلنت الحكومة الكولومبية أنها سترسل طائرتها الرئاسية إلى الولايات المتحدة لتنقل "في شكل لائق" المهاجرين المرحلين غير النظاميين.
وفي إطار سلسلة من الإجراءات للوفاء بوعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية للقضاء على الهجرة غير النظامية، تستخدم حكومته قوات عسكرية عاملة للمساعدة في تأمين الحدود وتنفيذ عمليات الترحيل.
الجزيرة
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