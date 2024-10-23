أميركا.. 27 جمهورياً يعدون لإصدار قانون مكافحة اضطهاد إسرائيل بالأمم المتحدة

04:15 م

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الوكيل الإخباري- أعلن 27 عضواً جمهورياً بمجلس الشيوخ الأميركي، بقيادة السيناتور جيم ريش، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية، نيتهم تقديم مشروع قانون "الوقوف مع إسرائيل"، عند استئناف جلسات مجلسيْ الشيوخ والنواب في وقت لاحق من نوفمبر، وذلك لمكافحة ما وصفوه بـ"اضطهاد إسرائيل" في الأمم المتحدة. اضافة اعلان





وبحسب بيان أصدرته لجنة العلاقات الخارجية، سيقطع هذا التشريع التمويل الأميركي عن وكالات الأمم المتحدة التي تطرد أو تخفض أو تعلق أو تقيد بأي طريقة تمثيل إسرائيل أو مشاركتها.