أمير الكويت لم نسمح باستخدام أراضينا في أي عمل عسكري ضد إيران

وأضاف الصباح، في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، إن الكويت أبلغت إيران مرارا عبر القنوات الدبلوماسية أنه لم يتم استخدام أرض الكويت في العمل العسكري ضد إيران.
وأكد أن اعتداء إيران، التي استهدفت مجال دولة الكويت الجوي وأراضيها ومرافقها المدنية وبنيتها التحتية، يشكل انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية وتعديا سافرا على سيادتها وأمنها واستقرارها.
وأشار إلى أن تداعيات التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تستدعي من الجميع أعلى درجات الوعي واليقظة والثقة، مضيفا "الوعي بما يجري حولنا لم يعد خيارا بل ضرورة وطنية تمكننا من قراءة التطورات بدقة وفهم ما قد يترتب عليها من تحديات سياسية وأمنية والتعامل معها بعقلانية ومسؤولية بعيدا عن التهويل أو التهوين".
وأكد الصباح أن الخطوات التي تتخذها الكويت مبنية على تقدير استراتيجي شامل وقراءة واعية للواقع وحرص كامل على حماية الوطن وشعبه والمقيمين فيه.
وشدد على أن القوات المسلحة الكويتية تؤدي واجباتها ومهامها بثبات واقتدار في مواجهة الهجمات التي استهدفت الكويت وتتعامل مع كل التهديدات والتحديات بكفاءة عالية.
