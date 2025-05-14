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أمير قطر لترامب: أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة

أمير دولة قطر ورئيس الولايات المتحدة
أمير دولة قطر والرئيس الامريكي
 
الأربعاء، 14-05-2025 07:14 م
الوكيل الإخباري-    قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ، للرئيس الأميركي دونالد ترامب: "جميعنا يريد إحلال السلام في المنطقة، ونأمل أن يتحقق ذلك هذه المرة".اضافة اعلان


وأضاف أمير قطر عقب استقباله الرئيس الأميركي في الدوحة: "أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة"، مشيرا إلى أن بإمكان الدوحة وواشنطن مواصلة العمل معا لإحلال السلام في المنطقة، أو بمناطق أخرى كالسلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأعرب أمير قطر عن حماسته للمباحثات القطرية الأميركية التي ستشمل إحلال السلام في المنطقة وقضايا الاستثمار والطاقة، وأكد أن بلاده ستشارك تجربتها بتنظيم كأس العالم 2022 مع الطواقم المنظمة لكأس العالم 2026 بأميركا.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي لأمير قطر: "أحببنا بعضنا البعض، وعملنا معا على أعلى المستويات لإحلال السلام في هذه المنطقة وعبر العالم" مضيفا: "أنتم تساعدوننا بإحلال السلام في مناطق عدة مثل روسيا وأوكرانيا، وسنرى تطورا في هذا الملف" وفق وصفه.

واستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم الرئيس الأميركي ترامب، الأربعاء في الدوحة- بمستهل زيارته للعاصمة القطرية المحطة الثانية من زيارته الخليجية، التي بدأت في الرياض.
 
gnews

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