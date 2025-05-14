أمير قطر لترامب: أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة

وأضاف أمير قطر عقب استقباله الرئيس الأميركي في الدوحة: "أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلال السلام في المنطقة"، مشيرا إلى أن بإمكان الدوحة وواشنطن مواصلة العمل معا لإحلال السلام في المنطقة، أو بمناطق أخرى كالسلام بين روسيا وأوكرانيا.
وأعرب أمير قطر عن حماسته للمباحثات القطرية الأميركية التي ستشمل إحلال السلام في المنطقة وقضايا الاستثمار والطاقة، وأكد أن بلاده ستشارك تجربتها بتنظيم كأس العالم 2022 مع الطواقم المنظمة لكأس العالم 2026 بأميركا.
من جانبه، قال الرئيس الأميركي لأمير قطر: "أحببنا بعضنا البعض، وعملنا معا على أعلى المستويات لإحلال السلام في هذه المنطقة وعبر العالم" مضيفا: "أنتم تساعدوننا بإحلال السلام في مناطق عدة مثل روسيا وأوكرانيا، وسنرى تطورا في هذا الملف" وفق وصفه.
واستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم الرئيس الأميركي ترامب، الأربعاء في الدوحة- بمستهل زيارته للعاصمة القطرية المحطة الثانية من زيارته الخليجية، التي بدأت في الرياض.
-
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض: الاتفاقات بين واشنطن والدوحة ستحقق تبادلا اقتصاديا 1.2 تريليون دولار
-
إجراءات جديدة على سياسة الهجرة في بريطانيا
-
قطر توقع صفقة بقيمة 200 مليار دولار لشراء طائرات من بوينغ خلال زيارة ترامب
-
الخارجية السورية تكشف تفاصيل ما دار في لقاء الرياض
-
ترامب يصل إلى الدوحة في ثاني محطة من زيارته الخليجية
-
وزير الخارجية السعودي: اتفقنا على ضرورة وقف الحرب في غزة والإفراج عن المحتجزين
-
الرئيس الأميركي ترامب يغادر العاصمة الرياض
-
ماذا طلب ترامب من الشرع .. ؟