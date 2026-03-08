أمير قطر: لن نتوانى في الدفاع عن سيادتنا وأمننا ومصالحنا الوطنية

الوكيل الإخباري- شدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أن قطر لن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية، في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة.

