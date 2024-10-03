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أمير قطر: ما يجري في المنطقة إبادة جماعية

أمير قطر
أمير قطر
الخميس، 03-10-2024 11:53 ص

الوكيل الإخباري-   قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم الخميس إن ما يحدث في المنطقة هو إبادة جماعية، مضيفا أن بلده كان دائما يحذر من إفلات إسرائيل من العقاب.

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وتابع الأمير خلال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي في الدوحة "لقد أصبح واضحا وضوح الشمس أن ما يجري هو عمليات إبادة جماعية إضافة إلى تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش الإنساني تمهيدا للتهجير".


كما أدان أمير قطر الغارات الجوية والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان.


وبدأت إسرائيل هذا الأسبوع توغلا بريا في لبنان ضد جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران والتي تطلق النار على إسرائيل فيما تقول إنها تقوم بذلك تضامنا مع الفلسطينيين.


رويترز

 
gnews

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