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أمير قطر: نأمل أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في إنهاء العدوان

أمير قطر
أمير قطر
الخميس، 16-01-2025 12:11 ص

الوكيل الإخباري-   قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "نأمل أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في إنهاء العدوان والقتل في القطاع والأراضي الفلسطينية".

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وأضاف "الدور الدبلوماسي لدولة قطر في الوصول لهذا الاتفاق هو واجبنا الإنساني قبل السياسي".


وتابع "نشكر جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية على جهودهما المقدرة".

 
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