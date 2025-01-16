أمير قطر: نأمل أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في إنهاء العدوان

الوكيل الإخباري- قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "نأمل أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في إنهاء العدوان والقتل في القطاع والأراضي الفلسطينية".

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وأضاف "الدور الدبلوماسي لدولة قطر في الوصول لهذا الاتفاق هو واجبنا الإنساني قبل السياسي".