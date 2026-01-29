أمير قطر والرئيس الإيراني يبحثان "خفض التصعيد" في المنطقة

الوكيل الإخباري- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هاتفيا تطورات الأوضاع الراهنة وجهود خفض التصعيد في المنطقة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" الخميس، في وقت تؤكّد فيه طهران استعدادها للحرب في مواجهة التهديدات الأميركية بتدخل عسكري.

