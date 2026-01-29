أمير قطر والرئيس الإيراني يبحثان "خفض التصعيد" في المنطقة

وأفادت "قنا" في بيان أنه "جرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وإرساء الاستقرار"، وأن الجانبين أكّدا "أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا الإقليمية".
-
أخبار متعلقة
-
موسكو تشهد أسوأ تساقطات للثلوج منذ قرنين
-
ترامب: يبدو أن حماس ستنزع سلاحها
-
"لوفتهانزا" تلغي جميع رحلاتها الليلية إلى تل أبيب
-
اختفاء 3 سياح روس في مصر
-
عراقجي يزور تركيا الجمعة بعد طرح أنقرة التوسط بين طهران وواشنطن
-
أوربان: 75% من الأوروبيين يرفضون انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
-
بكين: على موسكو وواشنطن العودة إلى معاهدة "ستارت"
-
مصرع 15 شخصا بينهم نائب بتحطم طائرة في كولومبيا