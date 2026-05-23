السبت 2026-05-23 05:07 م

أمير قطر وترامب يبحثان جهود التهدئة ودعم المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد

سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
السبت، 23-05-2026 02:52 م
الوكيل الإخباري-   أجرى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اتصالا هاتفيا، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.اضافة اعلان


وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، وفي مقدمتها دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان، بما يجنب المنطقة مزيداً من التوتر ويصون السلم والأمن الدوليين.

وتناول الاتصال أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، وصون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية.

وأكّد آل ثاني، موقف دولة قطر الثابت الداعي إلى تغليب الحلول السلمية، ودعم جميع المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة عبر الحوار والدبلوماسية، بما يعزز الاستقرار ويخدم مصالح شعوب المنطقة والعالم.
 
 


