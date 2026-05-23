أمير قطر وترامب يبحثان جهود التهدئة ودعم المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد

الوكيل الإخباري- أجرى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اتصالا هاتفيا، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، وفي مقدمتها دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان، بما يجنب المنطقة مزيداً من التوتر ويصون السلم والأمن الدوليين.