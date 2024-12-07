أمير قطر يؤكد أهمية التعاون مع مصر في مواجهة التطورات الإقليمية

الوكيل الإخباري- أكد أمير قطر تميم بن حمد أهمية التعاون المصري القطري وتكاتف البلدين الشقيقين في مواجهة التطورات الإقليمية الحالية.



وخلال استقباله رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أكد أمير قطر حرصه على استمرار فتح قنوات اتصال دائمة مع الدولة المصرية، بحسب بيان لرئاسة الوزراء في مصر.

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