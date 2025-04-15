أمير قطر يزور روسيا في 17 نيسان

وأضاف مصدر الوكالة أن زيارة أمير قطر مقررة في 17 أبريل الجاري.
وكان تميم بن حمد آل ثاني قد صرح سابقا، أن 17 أبريل هو التاريخ المحتمل لزيارته المرتقبة إلى روسيا.
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