الثلاثاء 2025-04-15 01:31 ص
 

أمير قطر يزور روسيا في 17 نيسان

أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني
 
الثلاثاء، 15-04-2025 01:02 ص

الوكيل الإخباري-   يعتزم أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني القيام بزيارة إلى روسيا في 17 أبريل الجاري.

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وأكد مصدر دبلوماسي لوكالة "تاس" اليوم الاثنين أن هدف زيارة أمير قطر هو بحث القضايا الثنائية والدولية.

وأضاف مصدر الوكالة أن زيارة أمير قطر مقررة في 17 أبريل الجاري.

وكان تميم بن حمد آل ثاني قد صرح سابقا، أن 17 أبريل هو التاريخ المحتمل لزيارته المرتقبة إلى روسيا.

 
gnews

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