أمير قطر يصل إلى موسكو اليوم

وحسب بيان للديوان الأميري، فإن الشيخ تميم سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.
ويصل أمير قطر إلى موسكو يرافقه وفد رسمي يضم رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن زيارة الشيخ تميم إلى روسيا ستشهد مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية الملحّة، وستركّز على أهمية تعزيز التنسيق السياسي المشترك لإيجاد حلول متكاملة لتسوية هذه القضايا.
وأبرز بيسكوف في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنه من المتوقع أن تحظى الزيارة بزخم إضافي من أجل تطوير علاقات الشراكة بين البلدين، ما سيساهم في توسيع نطاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، معتبرًا أن زيارة أمير قطر إلى موسكو تعكس التطور الشامل لعلاقات الصداقة الراسخة بين البلدين.
ووصف بيسكوف قطر بأنها تعتبر "شريكًا مهمًا" لروسيا في منطقة الشرق الأوسط، وأكد مواصلة بلاده حوارها السياسي الصريح مع قطر، وذلك انطلاقًا من حرصها على صون السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أهمية مواجهة الأزمات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية مع التقيد الصارم بأحكام القانون الدولي.
كما شدّد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مستعرضًا الدور الرئيسي الذي تقدمه اللجنة القطرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني، كمنسق رئيسي لهذه الجهود.
روسيا اليوم
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