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أمين عام "حزب الله": سنستمر في مواجهة إسرائيل ولن نقبل بالتطبيع معها

ل
أرشيفية
 
الأحد، 06-07-2025 10:52 ص

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني الشيخ نعيم قاسم أن الحزب سيستمر في المقاومة وسيواجه إسرائيل، ولن يقبل بالتطبيع معها.

وقال قاسم في كلمة له اليوم الأحد: "الدفاع سيستمر لأننا نؤمن بأن التحرير واجب ولو طال الزمن وكثرت التضحيات، فالإسرائيلي ما زال يعتدي ويحتل النقاط الخمسة، ولا يمكن أن نسلّم لهذا العدوان".

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وأضاف: "إسرائيل هي المشكلة وليست المقاومة، والتطبيع معها هو ذل وإهانة".


وتابع أمين عام "حزب الله": "نواجه الإسرائيلي بالدفاع عن لبنان وهذا الدفاع سيستمر ولو اجتمعت الدنيا بأسرها والتحرير واجب ولو طال الزمن، وكيف تريدوننا أن نتوقف فيما الإسرائيلي مستمر بعدوانه الذي لا يمكن أن نسلم به؟!".

 

RT

 
 
gnews

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