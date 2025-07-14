أمين عام حلف "الناتو" لترامب: أنتم أقوى دولة وشرطة العالم أجمع

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة أقوى دولة، كما أنها تعتبر شرطة العالم أجمع".



وأضاف الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، في تعليقه على قرار "إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا": "مع مراعاة احتياجات الولايات المتحدة نفسها، ليس الأمر كما لو كنت تبحث عن قائمة مشتريات، بل يمكنك طلب ما تريد، لأننا نضمن أن الولايات المتحدة تحتفظ بما تحتاجه، ونحافظ في النهاية على التواصل".



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وقال: "أنتم شرطة العالم أجمع، أقوى دولة في العالم"، مشيرا إلى أن "أوروبا ستدفع 100% ثمن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا".



وأعلن الرئيس دونالد ترامب أن "الدول الأوروبية ستشتري أسلحة أمريكية الصنع لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها". كما هدد بفرض "رسوم جمركية ثانوية على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا خلال 50 يوما".



وأوضح أن "المساعدات العسكرية المستقبلية لكييف ستشمل أنظمة باتريوت، وليس الصواريخ فقط، حيث ستزود بعض الدول كييف بأنظمة باتريوت الدفاعية الحالية، كما ستقوم الولايات المتحدة بتجديد ترساناتها بأنظمة جديدة".



وأضاف ترامب: "أشعر بخيبة أمل، لأنني ظننت أننا سنتوصل إلى اتفاق قبل شهرين، لكن يبدو أن الأمر لم يتحقق. وبناء على ذلك، سنفرض رسوما جمركية ثانوية إذا لم نتوصل إلى اتفاق خلال 50 يوما.. الأمر بسيط للغاية، وستكون الرسوم بنسبة 100%".



وردا على سؤال حول مدى استعداد ترامب للتحرك في حال تصعيد محتمل للصراع في أوكرانيا، أكد ترامب أنه ملتزم بالتوصل إلى تسوية.

RT