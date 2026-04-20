أمين عام حلف شمال الأطلسي يزور تركيا غدا

الإثنين، 20-04-2026 05:32 م

الوكيل الإخباري- يجري أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، زيارة رسمية إلى تركيا تستغرق يومين، تبدأ يوم غد الثلاثاء، تمهيدا لعقد قمة قادة الحلف في أنقرة.

وسيلتقي روته خلال الزيارة، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي يشار غولير.

وستبحث خلال الزيارة عددا من الملفات، أبرزها:


-التحضيرات لعقد قمة قادة الحلف، في العاصمة التركية أنقرة، خلال صيف العام الجاري.
-التحديات التي تواجه الحلف، خاصة مع الخلافات الحادة داخل أعضائه.
-التطورات بملفّ الأزمة الأوكرانية، وموقف الحلف منها.
-التطورات الإقليمية والحرب على إيران، ومرحلة وقف إطلاق النار والمفاوضات بين طهران وواشنطن، ودور الحلف بالمعادلة.

 
 


