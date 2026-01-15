أنا لا أهدد.. الشرع يثير تفاعلا كبيرا عبر وسائل التواصل

الوكيل الإخباري- أثار الرئيس السوري أحمد الشرع تفاعلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بقوله إنه لا يهدد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مشددا على أن "التهديد للضعفاء".

وفي مقابلة مع قناة "شمس" الكردية، قال الشرع: سوريا لن تقف متفرجة على هذا المشهد.. أنا رجل عشت أكثر من نصف حياتي في الحرب التهديد للضعفاء أنا أشرح واقعا وأنصح وأشرح سياقات. لا الموقف العسكري ولا السياسي ولا الأمني هو في صالح تنظيم قسد والخيارات السليمة هو أن يضعوا أيديهم في أيدينا ونعيد عملية الإنتاج ونبدأ عملية الإعمار في سوريا".

وشدد على أن "الإعمار في سوريا واستقرارها ينفع العراق وينفع لبنان وينفع الأردن وينفع دول الخليج وينفع تركيا أيضا في نفس الوقت، ونكون جزء من الاستقرار الإقليمي الذي يحصل في المنطقة"، مضيفا: "الاقتصاد مرتبط ارتباطا وثيقا بالاستقرار الأمني".