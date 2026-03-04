أنباء عن اختيار مجتبى خامنئي مرشدًا جديدًا لإيران

وفيما لم يصدر تأكيد من جهة رسمية إيرانية، أفادت تقارير إعلامية عبرية وإيرانية معارضة بأنه تم اختيار نجل خامنئي للمنصب تحت ضغوط من الحرس الثوري الإيراني.
يأتي هذا التقرير بعد ساعات من استهداف المبنى الذي كان من المقرر أن يجتمع فيه مجلس الحكماء الإيراني لاختيار المرشد الأعلى الجديد، في ضربة كانت جزءًا من عملية "زئير الأسد" الأمريكية الإسرائيلية.
وصرّح مصدر إسرائيلي لـ i24NEWS في وقت سابق أنه لم يتضح بعد عدد أعضاء المجلس الذين كانوا في المكان وقت الهجوم.
مجتبى خامنئي، النجل الأوسط للمرشد الراحل، لا يشغل أي منصب رسمي في الدولة، ويُعتبر مع إخوته من الشخصيات التي تعمل وراء الكواليس وتدير سياسة الظل. وتشير التقارير إلى أن الابن شارك بشكل فعّال في قمع الاحتجاجات الأخيرة في إيران.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت في وقت سابق أنه قد يتم اختيار المرشد التالي الأسبوع المقبل، مع وضع تدابير أمنية مشددة لعقد جلسة مجلس الخبراء "على أعلى مستوى ممكن".
ويعود لمجلس خبراء القيادة صلاحية انتخاب المرشد الأعلى للبلاد، الذي سيكون موكّلًا باختيار خليفة لخامنئي الذي اغتيل في اليوم الأول من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي السبت الماضي.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على مبنى تابع لمجلس خبراء القيادة في مدينة قم، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية. وبثّت وسائل إعلام إيرانية لقطات لمبنى ضخم تعرّض لأضرار هائلة.
وفيما أكدت بعض وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية أن أعضاء المجلس كانوا يحضرون اجتماعًا لانتخاب خليفة لخامنئي، نفت وسائل إعلام موالية للنظام وجود اجتماع أثناء الهجوم، بينما أفادت وكالة مهر أن المبنى المستهدف لم يكن مخصّصًا لعقد الاجتماعات.
