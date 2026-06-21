أنباء عن استقالة رئيس وزراء بريطانيا ومصدر حكومي ينفي

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الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة الأوبزرفر، السبت، أن من المتوقع أن يستقيل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من منصبه الاثنين ويحدد إطارا زمنيا لرحيله، على الرغم من أن مصدرا حكوميا قال إن ستارمر ما يزال يركز على المضي قدما في مهام الحكم. اضافة اعلان





وتزايدت التهديدات التي تحيط بمنصب ستارمر، والتي كانت تتصاعد منذ أشهر، بشكل حاد يوم الجمعة عندما فاز منافسه آندي بيرنهام بمقعد في البرلمان يتيح له خوض منافسة رسمية على زعامة الحزب.



وأشار تقرير الصحيفة إلى أن ستارمر يناقش الأمر مع زوجته في تشيكرز، مقر إقامته الريفي، قبل اتخاذ قرار نهائي، لكن كبار الشخصيات في حزب العمال يتوقعون صدور بيان واضح بشأن مستقبله بحلول غد الاثنين.



ومع ذلك، قال مصدر حكومي إن ستارمر ما يزال يركز على مهامه، مشيرا إلى تصريحات سابقة أدلى بها في هذا الشأن.



وقال ستارمر الجمعة إنه سيواجه أي منافسة له على قيادة الحزب، وحث حزب العمال على عدم تمزيق صفوفه بالصراعات الداخلية.



قاد ستارمر حزب العمال إلى فوز ساحق في الانتخابات عام 2024، لكنه شعبيته انهارت بعد سلسلة من الفضائح والتقلبات السياسية التي أعطت عددا من الناخبين انطباعا عاما بأنه غير قادر على تحقيق التحسن الذي وعد به في مستويات معيشتهم.



وإذا استقال أو أُقيل، فهذا يعني أن البلاد ستعيّن رئيس وزرائها السابع في غضون ما يزيد قليلا عن عقد واحد، وهو أعلى معدل لتغيير الرؤساء في ما يقرب من قرنين، مما يعكس الغضب من إخفاق الحكومات المتعاقبة في تحسين الخدمات العامة ومعالجة قضايا مثل الهجرة غير الشرعية.





