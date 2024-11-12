أنباء عن اعتراضات جوية فوق إيلات

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الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن اعتراضات جوية تمت في إيلات جنوبي إسرائيل، وإن التفاصيل قيد الفحص.

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