 
الثلاثاء 2024-11-12 02:09 ص
 

أنباء عن اعتراضات جوية فوق إيلات

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 12-11-2024 12:55 ص

الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية إن اعتراضات جوية تمت في إيلات جنوبي إسرائيل، وإن التفاصيل قيد الفحص.

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وكان موقع "إسرائيل اليوم" نقل أنباء أولية عن اعتراضات جوية فوق إيلات جنوبي إسرائيل.

 
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