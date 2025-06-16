أنباء عن سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة شمالي إسرائيل

08:28 م

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الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن صاروخا ربما سقط في منطقة مفتوحة شمالي إسرائيل واندلاع حريق في الموقع. اضافة اعلان





من جهتها، دعت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية الإسرائيليين إلى مغادرة الملاجئ والمناطق المحمية.