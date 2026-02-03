أنباء عن مقتل سيف الإسلام القذافي

وذكر تلفزيون المسار، أن ممثل سيف الإسلام القذافي في الحوار السياسي عبدالله عثمان، أكد مصرعه إثر إطلاق نار في الزنتان في ليبيا.
