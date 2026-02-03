أنباء عن مقتل سيف الإسلام القذافي

09:45 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763202 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- كشفت وسائل إعلام ليبية عن مقتل سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في اشتباكات بمنطقة الزنتان. اضافة اعلان





وذكر تلفزيون المسار، أن ممثل سيف الإسلام القذافي في الحوار السياسي عبدالله عثمان، أكد مصرعه إثر إطلاق نار في الزنتان في ليبيا.

تم نسخ الرابط





