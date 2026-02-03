الثلاثاء 2026-02-03 10:17 م

أنباء عن مقتل سيف الإسلام القذافي

سيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي
 
الثلاثاء، 03-02-2026 09:45 م
الوكيل الإخباري-   كشفت وسائل إعلام ليبية عن مقتل سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في اشتباكات بمنطقة الزنتان.اضافة اعلان


وذكر تلفزيون المسار، أن ممثل سيف الإسلام القذافي في الحوار السياسي عبدالله عثمان، أكد مصرعه إثر إطلاق نار في الزنتان في ليبيا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

نقابة المهندسين

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين نقابة المهندسين وشركة الكهرباء في مجال تدريب المهندسين

سيف الإسلام القذافي

عربي ودولي أنباء عن مقتل سيف الإسلام القذافي

ترامب يلتقي الرئيس الكولومبي بيترو في البيت الأبيض

عربي ودولي ترامب يلتقي الرئيس الكولومبي بيترو في البيت الأبيض

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

أخبار محلية وزارة التخطيط: بدء عملية إعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث 2026

نقابة أطباء الأسنان

أخبار محلية إحالة 25 ممارسا مخالفا لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام

ازمة سير

أخبار محلية وحدة متخصصة لتلقي شكاوى النساء في النقل العام

علم إيران

عربي ودولي أكسيوس: طهران تطالب بتغيير مكان وصيغة محادثات النووي مع واشنطن

ذهب

أخبار محلية الجرائم الإلكترونية تُحذّر من شراء الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي



 






الأكثر مشاهدة