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أنباء عن مقتل 6 جنود إسرائيليين في لبنان وغزة

جيش الاحتلال
جنود إسرائيليين
السبت، 02-11-2024 06:02 م

الوكيل الإخباري-   أفادت تقارير اليوم السبت، بمقتل 6 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان وغزة.

وبحسب تقارير متطابقة، قتل 3 من جنود الاحتلال وأصيب آخرون في معارك مع المقاومة بقطاع غزة.

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وأشارت أخرى إلى مقتل 3 من جنود الاحتلال وإصابة 12 آخرين في معارك جنوب لبنان.

 
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