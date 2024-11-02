أنباء عن مقتل 6 جنود إسرائيليين في لبنان وغزة

الوكيل الإخباري- أفادت تقارير اليوم السبت، بمقتل 6 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان وغزة.



وبحسب تقارير متطابقة، قتل 3 من جنود الاحتلال وأصيب آخرون في معارك مع المقاومة بقطاع غزة.

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