أنباء عن هجومين على سفن شحن قبالة الحديدة

الوكيل الإخباري- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إن قبطان سفينة أبلغ عن وقوع انفجار على مسافة منها على بعد 63 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن.



وأفادت شركة أمبري للأمن البحري البريطانية أيضا بوقوع حادثة إذ رصدت سفينة تجارية انفجارين "قريبين للغاية" على بعد 63 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة.