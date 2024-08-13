 
الثلاثاء 2024-08-13 10:09 ص
 
 

أنباء عن هجومين على سفن شحن قبالة الحديدة

سفينة في البحر الأحمر
سفينة في البحر الأحمر




 

الثلاثاء، 13-08-2024 07:28 ص

الوكيل الإخباري-  قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إن قبطان سفينة أبلغ عن وقوع انفجار على مسافة منها على بعد 63 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن.


وأفادت شركة أمبري للأمن البحري البريطانية أيضا بوقوع حادثة إذ رصدت سفينة تجارية انفجارين "قريبين للغاية" على بعد 63 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة.

gnews

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