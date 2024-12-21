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"أنصار الله" تعلن استئناف العمل بميناءي الحديدة والصليف بعد الغارات الإسرائيلية‏

آثار القصف الإسرائيلي على اليمن
آثار القصف الإسرائيلي على اليمن
السبت، 21-12-2024 02:26 م
الوكيل الإخباري- أعلنت ‏حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم السبت استئناف العمل بميناءي الحديدة والصليف بعد تعرضهما لغارات إسرائيلية يوم الخميس الماضي.اضافة اعلان


وقال محمد عياش وزير النقل والأشغال التابع لأنصار الله في صنعاء في مؤتمر صحفي إن "الجماعة مستمرة في مواجهة التحدي"، مؤكدا "استهداف الصهاينة في مقراتهم الحيوية والعسكرية".

وحذر من "تبعات استهداف إسرائيل لموانئ الحديدة غربي البلاد، لأنها تمثل شريانا حيويا للشعب اليمني"، موضحا أن "الهدف من استهداف الموانئ اليمنية إلحاق الضرر بشريحة واسعة من أبناء الشعب اليمني".

وأضاف أن "استهداف الموانئ اليمنية في ظل مواصلة حرب الإبادة بحق أهل غزة دليل على الإرهاب الصهيوني"، محملا المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية عما تتعرض له موانئ الحديدة.

وتعرضت العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة وميناء رأس عيسى غرب البلاد لسلسلة غارات إسرائيلية صباح الخميس الماضي. وذكرت وسائل إعلام يمنية أن الغارات على صنعاء طالت محطتي كهرباء حزيز وذهبان جنوب وشمال العاصمة.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس الماضي شن هجمات جوية على مواقع عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن.

روسيا اليوم
 
gnews

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