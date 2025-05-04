أنصار الله تعلن فرض حصار جوي شامل على إسرائيل

وأضاف " سنعمل على فرض الحصار بتكرار استهداف المطارات خاصة مطار اللد المسمى بن غوريون".
ودعا كل شركات الطيران لإلغاء رحلاتها إلى مطارات العدو حفاظا على سلامة طائراتها.
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