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أنصار الله تعلن فرض حصار جوي شامل على إسرائيل

الناطق العسكري باسم أنصار الله
الناطق العسكري باسم أنصار الله
 
الأحد، 04-05-2025 11:32 م

الوكيل الإخباري-   اعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) فرض حصار جوي شامل على إسرائيل ردا على توسيع العمليات في غزة.

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وأضاف " سنعمل على فرض الحصار بتكرار استهداف المطارات خاصة مطار اللد المسمى بن غوريون".


ودعا كل شركات الطيران لإلغاء رحلاتها إلى مطارات العدو حفاظا على سلامة طائراتها.

 
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