أنصار الله تعلن فرض حصار جوي شامل على إسرائيل

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الوكيل الإخباري- اعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) فرض حصار جوي شامل على إسرائيل ردا على توسيع العمليات في غزة.

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وأضاف " سنعمل على فرض الحصار بتكرار استهداف المطارات خاصة مطار اللد المسمى بن غوريون".