أنصار الله: قصفنا العمق الإسرائيلي بـ3 صواريخ مجنحة

وقال الحوثيين إن دعم أميركا وبريطانيا المستمر لإسرائيل سيضع مصالحهما تحت النار.
كما أكدت الجماعة أنها لن تتردد في توسيع نطاق عملياتها ضد إسرائيل.
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