أنصار الله: قصفنا العمق الإسرائيلي بـ3 صواريخ مجنحة

الوكيل الإخباري- أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) تنفيذ عملية عسكرية في عمق الكيان الصهيوني بـ3 صواريخ مجنحة من نوع قدس 5.

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وقال الحوثيين إن دعم أميركا وبريطانيا المستمر لإسرائيل سيضع مصالحهما تحت النار.