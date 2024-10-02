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أنصار الله: قصفنا العمق الإسرائيلي بـ3 صواريخ مجنحة

صواريخ تابعة للحوثيين
صواريخ تابعة للحوثيين
الأربعاء، 02-10-2024 10:03 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) تنفيذ عملية عسكرية في عمق الكيان الصهيوني بـ3 صواريخ مجنحة من نوع قدس 5.

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وقال الحوثيين إن دعم أميركا وبريطانيا المستمر لإسرائيل سيضع مصالحهما تحت النار.


كما أكدت الجماعة أنها لن تتردد في توسيع نطاق عملياتها ضد إسرائيل.

 
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