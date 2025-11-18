أنصار المعارضة يتظاهرون في سلوفاكيا

وقال زعيم حزب "سلوفاكيا المتقدمة" الليبرالي ميخال شيميتشكا إن عدد المشاركين في المظاهرة بلغ 50 ألف شخص.
وتجمع أنصار المعارضة أمام مقر الحكومة في ساحة الحرية بوسط براتيسلافا، محتجين على سياسات حكومة روبرت فيتسو.
وجرت المظاهرة في أحد الأعياد الوطنية المهمة في سلوفاكيا، يوم النضال من أجل الحرية والديمقراطية، والذي يحتفل به السلوفاكيون في ذكرى أحداث عام 1989، حيث انطلق ما يعرف بـ "الثورة المخملية" التي أنهت الحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا آنذاك.
