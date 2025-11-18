الثلاثاء 2025-11-18 01:47 ص
 

أنصار المعارضة يتظاهرون في سلوفاكيا

جانب من المظاهرات
 
الثلاثاء، 18-11-2025 12:13 ص

الوكيل الإخباري- شهدت عاصمة سلوفاكيا مدينة براتيسلافا مظاهرة احتجاج لأنصار أحزاب المعارضة في وسط المدينة، أمس الاثنين.

وقال زعيم حزب "سلوفاكيا المتقدمة" الليبرالي ميخال شيميتشكا إن عدد المشاركين في المظاهرة بلغ 50 ألف شخص.

وتجمع أنصار المعارضة أمام مقر الحكومة في ساحة الحرية بوسط براتيسلافا، محتجين على سياسات حكومة روبرت فيتسو.

وجرت المظاهرة في أحد الأعياد الوطنية المهمة في سلوفاكيا، يوم النضال من أجل الحرية والديمقراطية، والذي يحتفل به السلوفاكيون في ذكرى أحداث عام 1989، حيث انطلق ما يعرف بـ "الثورة المخملية" التي أنهت الحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا آنذاك.

 

RT

 
 
