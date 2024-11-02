أنصار رئيس بوليفيا السابق يحتجزون 20 جنديا

الوكيل الإخباري- اقتحم أنصار للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس أمس الجمعة، ثكنة في مقاطعة شاباري بوسط البلاد واحتجزوا نحو 20 جنديا كرهائن، مما يمثل تصعيدا كبيرا في مواجهتهم مع السلطات، وفق ما أفادت مصادر عسكرية.

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وقالت القوات المسلحة البوليفية في بيان إن "مجموعات مسلحة غير نظامية خطفت عسكريين" واستولت على أسلحة وذخائر.



وأفاد مصدر عسكري بأن "نحو 20" جنديا احتُجزوا كرهائن. وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام بوليفية 16 جنديا محاطين بمتظاهرين يحملون عصيا.



ويقول رجل يرتدي زيا رسميا في الفيديو "لقد سيطر نشطاء من قبيلة تيبنيس على فوج كاسيك مارازا. لقد قطعوا عنا المياه والكهرباء ويحتجزوننا رهائن".



وتيبنيس هي منطقة يقطنها السكان الأصليون في شاباري الموالية لموراليس الذي تولى رئاسة البلاد من 2006 إلى 2019.