السبت 2026-07-04 03:33 م

أنقرة تتجمّل بلا كلل استعدادا لقمة الحلف الأطلسي.. وأصحاب المحال التجارية يشتكون

أنقرة تتجمّل بلا كلل استعدادا لقمة الحلف الأطلسي.. وأصحاب المحال التجارية يشتكون
أنقرة تتجمّل بلا كلل استعدادا لقمة الحلف الأطلسي.. وأصحاب المحال التجارية يشتكون
 
السبت، 04-07-2026 02:36 م

الوكيل الإخباري-   على الطريق المؤدية إلى مطار أنقرة، يعمل موظفو البلدية بلا كلل تحت أشعة الشمس لتزهير حواف الطريق وإخفاء أي مشهد غير مرغوب فيه، من منازل متداعية أو أحياء فقيرة، بواسطة لوحات عملاقة.

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لكنّ السكّان يرون كما المعارضة أن هذه الأشغال لا تعدو كونها تجميلية، وتهدف فحسب إلى تحسين الصورة أمام رؤساء وأعضاء وفود الدول الـ32 المنتظر وصولهم إلى العاصمة التركية اعتبارا من الثلاثاء للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومن بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وستتسبب التدابير الأمنية في إغلاق عدد من الطرق الرئيسية خلال يومي القمة، وسيضطر السكان والتجار تاليا إلى الإقلال من تنقلاتهم، وفي بعض الحالات إلى إقفال محالهم مؤقتا.

كما حُظر أي تجمع أو تظاهرة في أنقرة منذ 28 حزيران/يونيو حتى نهاية القمة.

 
 


gnews

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