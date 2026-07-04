أنقرة تتجمّل بلا كلل استعدادا لقمة الحلف الأطلسي.. وأصحاب المحال التجارية يشتكون

لكنّ السكّان يرون كما المعارضة أن هذه الأشغال لا تعدو كونها تجميلية، وتهدف فحسب إلى تحسين الصورة أمام رؤساء وأعضاء وفود الدول الـ32 المنتظر وصولهم إلى العاصمة التركية اعتبارا من الثلاثاء للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومن بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وستتسبب التدابير الأمنية في إغلاق عدد من الطرق الرئيسية خلال يومي القمة، وسيضطر السكان والتجار تاليا إلى الإقلال من تنقلاتهم، وفي بعض الحالات إلى إقفال محالهم مؤقتا.
كما حُظر أي تجمع أو تظاهرة في أنقرة منذ 28 حزيران/يونيو حتى نهاية القمة.
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