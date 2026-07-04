أنقرة تتجمّل بلا كلل استعدادا لقمة الحلف الأطلسي.. وأصحاب المحال التجارية يشتكون

الوكيل الإخباري- على الطريق المؤدية إلى مطار أنقرة، يعمل موظفو البلدية بلا كلل تحت أشعة الشمس لتزهير حواف الطريق وإخفاء أي مشهد غير مرغوب فيه، من منازل متداعية أو أحياء فقيرة، بواسطة لوحات عملاقة.

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