أنقرة تعلن إلقاء القبض على إحدى أعضاء "بي كي كي" في أستراليا

وأفادت مصادر أمنية تركية لوكالة "الأناضول"، بأن أصلان تشارك بفعالية في الأعمال والأنشطة التي ينفذها التنظيم بأستراليا.
وأضافت أن جهاز المخابرات وشرطة إسطنبول، نفذا عملية مشتركة أسفرت عن توقيف أصلان في مطار إسطنبول أثناء محاولتها السفر إلى أستراليا.
وفي وقت سابق، أعلنت الاستخبارات التركية القبض على سيدة تدعى (ميهناز عمري) وهي مسؤولة حزب العمال الكردستاني في فنلندا بعملية أمنية خاصة في إسطنبول.
وحول عملية إلقاء القبض عليها، قالت الجهات الرسمية التركية "كانت ميهناز عمري تحت مراقبة المخابرات التركية لفترة طويلة، وهي إيرانية الأصل (وليست تركية أو سورية أو عراقية) وهي تحمل اسما حركيا هو (نازا آد)".
-
أخبار متعلقة
-
أكثر من 15 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان خلال ربع ساعة
-
فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة
-
مصر.. بيان جديد بزيادة عدد مصابي المرض الغامض في أسوان
-
طالبان ترغب بحضور ممثلها قمة "بريكس" في قازان
-
الأمطار الغزيرة تجبر مئات الأشخاص على الإجلاء في كوريا الجنوبية
-
مشروع قانون يقترح سحب سلطة الانتخابات من المحكمة الإدارية في تونس
-
الخصائص الرئيسية لطائرة "أوريون" المسيّرة الروسية
-
31 شهيدا حصيلة الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية