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أنقرة تعلن إلقاء القبض على إحدى أعضاء "بي كي كي" في أستراليا

الشرطة التركية
الشرطة التركية
السبت، 21-09-2024 02:00 م

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات التركية إلقاء القبض على المدعوة "تشيدم أصلان" في إسطنبول، وهي من أعضاء تنظيم "بي كي كي" في أستراليا.

وأفادت مصادر أمنية تركية لوكالة "الأناضول"، بأن أصلان تشارك بفعالية في الأعمال والأنشطة التي ينفذها التنظيم بأستراليا.

وأضافت أن جهاز المخابرات وشرطة إسطنبول، نفذا عملية مشتركة أسفرت عن توقيف أصلان في مطار إسطنبول أثناء محاولتها السفر إلى أستراليا.

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وفي وقت سابق، أعلنت الاستخبارات التركية القبض على سيدة تدعى (ميهناز عمري) وهي مسؤولة حزب العمال الكردستاني في فنلندا بعملية أمنية خاصة في إسطنبول.


وحول عملية إلقاء القبض عليها، قالت الجهات الرسمية التركية "كانت ميهناز عمري تحت مراقبة المخابرات التركية لفترة طويلة، وهي إيرانية الأصل (وليست تركية أو سورية أو عراقية) وهي تحمل اسما حركيا هو (نازا آد)".

 

RT

 
gnews

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