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أنقرة: لا اتفاقات محددة حول توقيت ومكان لقاء أردوغان والأسد

الأسد وأردوغان
الأسد وأردوغان
الإثنين، 16-09-2024 12:34 م

الوكيل الإخباري- أكد مكتب الرئاسة التركية أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان الاجتماع بين رئيسي تركيا وسوريا، لافتا إلى شائعات تروجها وسائل الإعلام حول تفاصيل الاجتماع.

وقال مصدر في المكتب الرئاسي التركي لوكالة "نوفوستي": "نسمع روايات مختلفة في وسائل الإعلام، لكن حتى الآن لا توجد اتفاقات حول هذا الموضوع، وسنعلن عن الاجتماع بين الرئيسين في الوقت المناسب في حال وجود تفاصيل حول ذلك".

تركيا ترحّب بجهود روسيا للوساطة في تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق
ولفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة لـRT في وقت سابق إلى أن موسكو مهتمة بتطبيع العلاقات بين شركائها في دمشق وأنقرة.

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وأعربت أنقرة عن ترحيبها بجهود روسيا للوساطة في تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، مؤكدة تمسك الجانب التركي بعلاقات تقوم على حسن النية مع سوريا.


وتحدثت تقارير إعلامية عن لقاء محتمل بين الأسد وأردوغان، حيث رجحت صحيفة "حرييت" نقلا عن مصادرها أن يعقد الاجتماع خلال أغسطس في بغداد، في حين رجحت مصادر أخرى أن يتم اللقاء في موسكو.

 

RT

 
gnews

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