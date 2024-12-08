أنقرة: نظام بشار الأسد سقط وانتهت حقبته

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن نظام بشار الأسد سقط وانتهت حقبته مشددا على ضرورة أن تتم العملية الانتقالية بسلاسة مع عدم الإضرار بالشعب السوري.



ولفت فيدان بتصريحات من قطر، إلى "أن الرئيس رجب طيب إأدوغان مد يده للأسد ولكنه رفضها".

اضافة اعلان



وأضاف: "أن ملايين السوريين الذين اضطروا لمغادرة بلدهم، يمكنهم الآن العودة إلى وطنهم".



ولفت إلى ضرورة على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية".



كما شدد فيدان على ضرورة عدم السماح للمنظمات الإرهابية باستغلال الأوضاع الحالية في سوريا



كما أشد وزير الخارجية التركي بالنهج البناء الذي أبدتاه كل من روسيا وإيران بشأن الأزمة السورية



وأضاف: "منذ (تجميد عملية أستانا) عام 2016، توفر للنظام السوري الوقت لعلاج مشكلاته، لكنّه لم يفعل".



وأوضح أن أنقرة ستقدم بكل السبل المساعدة للإدارة السورية الجديدة للتغلب على المشكلات الاقتصادية وغيرها.

RT