أنقرة: نظام بشار الأسد سقط وانتهت حقبته

ولفت فيدان بتصريحات من قطر، إلى "أن الرئيس رجب طيب إأدوغان مد يده للأسد ولكنه رفضها".
وأضاف: "أن ملايين السوريين الذين اضطروا لمغادرة بلدهم، يمكنهم الآن العودة إلى وطنهم".
ولفت إلى ضرورة على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية".
كما شدد فيدان على ضرورة عدم السماح للمنظمات الإرهابية باستغلال الأوضاع الحالية في سوريا
كما أشد وزير الخارجية التركي بالنهج البناء الذي أبدتاه كل من روسيا وإيران بشأن الأزمة السورية
وأضاف: "منذ (تجميد عملية أستانا) عام 2016، توفر للنظام السوري الوقت لعلاج مشكلاته، لكنّه لم يفعل".
وأوضح أن أنقرة ستقدم بكل السبل المساعدة للإدارة السورية الجديدة للتغلب على المشكلات الاقتصادية وغيرها.
-
أخبار متعلقة
-
مصادر سورية: دوي انفجارات في عدة مناطق في العاصمة دمشق
-
الخارجية السورية تصدر بيانا لرعاياها في الخارج
-
تفاصيل جديدة حول مكان بشار الأسد
-
قرار بحظر التجول في دمشق خلال هذه الفترة
-
مقاتلو المعارضة السورية يدخلون وسط منبج
-
رئيس الوزراء السوري : هكذا هو الحال في دمشق
-
إثيوبيا تغرق في الظلام بسبب انقطاع كامل للكهرباء
-
كم بلغت؟.. رصد مكافأة كبيرة لمن يساعد بالقبض على بشار الأسد