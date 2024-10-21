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أنقرة: وفاة غولن لن ترضينا أو تسكتنا

غولن
فتح الله غولن
الإثنين، 21-10-2024 01:46 م

الوكيل الإخباري- علق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على وفاة الداعية التركي فتح الله غولن في أحد المستشفيات الأمريكية، قائلا إن "هذه الوفاة لن ترضينا أو تسكتنا".

وأفاد فيدان بأن "مصادرنا الاستخبارية، تؤكد صحة خبر وفاة غولن، إلا أن هذه الوفاة لن ترضينا أو تسكتنا"، مشددا على أن "دولتنا ستواصل بإرادة وتصميم حربها على تنظيم غولن".

وفي السياق نفسه شدد وزير العدل التركي يلماز تونتش على "أننا سنواصل حربنا بكل تصميم، على تنظيم غولن، لتشمل القضاء على كل العناصر، وليس فقط الزعيم"، مؤكدا "أننا سنواصل إجراءاتنا القضائية والعدلية في تركيا، وكذلك إجراءاتنا الدولية، لملاحقة ومحاكمة عناصر وقيادات تنظيم غولن".

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ومحمد فتح الله غولن، مفكر إسلامي وداعية تركي، مواليد أبريل من العام 1941 في قرية كوروجك قضاء أرضروم شرق تركيا.


كان حليفا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أن يتخاصما حول سياسة الحكومة وحزب العدالة والتنمية.


وفي العام 1999 ترك غولن البلاد متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على وقع خلافات مع السلطة ودعاوى قضائية. 


وفي العام 2016 اتهمت السلطات التركية غولن بتدبير محاولة الانقلاب ضد أردوغان، ووجهت إليه تهما بالارهاب، وهي تهم رفضها غولن.

 

RT

 
gnews

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