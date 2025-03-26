أنقرة وواشنطن تسعيان لتذليل خلافات الصناعات الدفاعية

وأضاف المصدر أنه خلال اجتماع بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي ماركو روبيو أمس الثلاثاء، "عبر الجانبان بوضوح عن إرادتهما السياسية لتذليل العقبات أمام التعاون في مجال صناعة الدفاع، مشيرا إلى أنهما تناولا أيضا المسائل التي ناقشها الرئيسان دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة.
وأوضح المصدر أنه "سيتم إجراء محادثات فنية لحل المشاكل القائمة"، دون الخوض في التفاصيل.
وبدأ وزير الخارجية التركي زيارة تستغرق يومين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المتوقع أن يطلب من نظيره الأمريكي ومسؤولين آخرين رفع العقوبات المفروضة على تركيا، والسماح للبلاد بالعودة إلى برنامج مهم للطائرات المقاتلة.
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