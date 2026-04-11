أنيتا كيكي غبيهو رئيسة للبعثة الأممية في جنوب السودان

الوكيل الإخباري- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش فجر اليوم السبت، عن تعيين أنيتا كيكي غبيهو، من غانا، رئيسة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان خلفا للراحل نيكولاس هايسوم، من جنوب أفريقيا.

